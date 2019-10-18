شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.11% لتتداول حالياً عند 17.55$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.57$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.61$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.61 مقارنة بالافتتاحية عند 97.60.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.6% خلال الربع الثاني الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.0% مقابل 6.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 6.1%.

وفي نفس السياق، فقد كشف المكتب أيضا عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 7.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 7.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 5.8% مقابل 4.4%، متفوقة على التوقعات التي أشارت عند 5.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.2% خلال أيلول/سبتمبر.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث رئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج وقبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم كتابة الاتفاق التجاري مع الصين وأنه يتم في الوقت الراهن التجهيز للاتفاق التجاري بين الطرفين، موضحاً أنه لم يتم التوقيع على الاتفاق حتى لقائه المقبل بحلول مطلع الشهر القادم في شيلي مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج، ومضيفاً أن الصين بدأت بالفعل في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أيضا الأربعاء لكون المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين يعملون على إقامة نص المرحلة الأولى من اتفاق التجارة من أجل توقيع رئيسا البلدين عليه الشهر المقبل في قمة شيلي، بينما أفاد بأنه لا توجد خطط لعقد اجتماع أخر رفيع المستوى حيال الصفقة التجارية قد تم تحديده الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي تدخل في يومها الثاني على التوالي والتي أسفرت أمس الخميس عن التوصل لمسودة اتفاق حول خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي من المرتقب التصويت عليه من قبل البرلمان البريطاني غداً السبت، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق أيضا لانطلاق فعليات اجتماعات صندوق النقد الدولي والتي يحضرها ممثلو الصندوق وممثلو البنك الدولي في واشنطون.