شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 26 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات قمة الاتحاد الأوروبي وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1123 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1125، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1131، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1121.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 21.3 مليار يورو مقابل 20.5 مليار يورو في تموز/يوليو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أنه من الممكن أن يصبح اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم ساري من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

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كما نوه رئيس المجلس الأوروبي تاسك لكونه يترقب ما سيسفر عنه تصويت كل من البرلمان البريطاني والأوروبي على الاتفاق الذي تم التوصل إليه حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن التغير الرئيسي الذي أتاح التوصل لاتفاق بين الطرفين، هو قبول المملكة المتحدة وجود نقاط تفتيش جمركية في أيرلندا الشمالية، ومضيفاً أن الاتفاق يضمن سلامة السوق الموحد للاتفاق.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج في مؤتمر الطاقة والاقتصاد الذي يستضيفه فرع دنفر لبنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مؤتمر تشارترد لإدارة الدخل الثبات للمحلل المالي، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماعات صندوق النقد الدولي والتي يحضرها ممثلو الصندوق وممثلو البنك الدولي في واشنطون، ونود الإشارة، لكون تلك الاجتماعات تعد مفتوحة للصحافة.