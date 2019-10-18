شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها منذ أواخر الشهر الماضي مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 04:47 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.20% لتتداول عند مستويات 53.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.09$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 53.93$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.35% لتتداول عند 59.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.78$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 59.91$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.62 مقارنة بالافتتاحية عند 97.60، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.61.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.6% خلال الربع الثاني الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.0% مقابل 6.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 6.1%.

وفي نفس السياق، فقد كشف المكتب أيضا عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 7.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 7.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 5.8% مقابل 4.4%، متفوقة على التوقعات التي أشارت عند 5.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.2% خلال أيلول/سبتمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر نمو 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج وقبل أن نشهد حديث عضو أخر للجنة الفيدرالية وهو نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الذي أظهر اتساع الفائض إلى 9.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر مقابل 2.9 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.7 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 434.9 مليون برميل، وتعد بذلك المخزونات 2% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما تابعنا أيضا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 2.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 2% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 11% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم كتابة الاتفاق التجاري مع الصين وأنه يتم في الوقت الراهن التجهيز للاتفاق التجاري بين الطرفين، موضحاً أنه لم يتم التوقيع على الاتفاق حتى لقائه المقبل بحلول مطلع الشهر القادم في شيلي مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج، ومضيفاً أن الصين بدأت بالفعل في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أيضا الأربعاء لكون المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين يعملون على إقامة نص المرحلة الأولى من اتفاق التجارة من أجل توقيع رئيسا البلدين عليه الشهر المقبل في قمة شيلي، بينما أفاد بأنه لا توجد خطط لعقد اجتماع أخر رفيع المستوى حيال الصفقة التجارية قد تم تحديده الأسبوع الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو عن كون الاضطرابات والتوترات السياسة تثقل على سوق النفط، موضحاً أن الطلب على النفط هو ما يدفع الأسواق وليس العرض، ومضيفاً أن منظمة أوبك لا تزال حذرة في توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل 2020، وأن المنتجين لدى المنظمة ملتزمون بالحفاظ على استقرار سوق النفط بعد عام 2020.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 712 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 11 تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكي قد أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً من مستويات قياسي في 2018 عند 11 مليون برميل يومياً.