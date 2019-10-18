شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى كل مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الجمعة في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.6% خلال الربع الثاني الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.0% مقابل 6.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 6.1%.

بخلاف ذلك، فقد كشف المكتب أيضا عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 7.8% متوافقة مع التوقعات مقابل 7.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع وتيرة النمو إلى 5.8% مقابل 4.4%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو 5.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.2% خلال أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تم كتابة الاتفاق التجاري مع الصين وأنه يتم في الوقت الراهن التجهيز للاتفاق التجاري بين الطرفين، موضحاً أنه لم يتم التوقيع على الاتفاق حتى لقائه المقبل بحلول مطلع الشهر القادم في شيلي مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج، ومضيفاً أن الصين بدأت بالفعل في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أيضا الأربعاء لكون المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين يعملون على إقامة نص المرحلة الأولى من اتفاق التجارة من أجل توقيع رئيسا البلدين عليه الشهر المقبل في قمة شيلي، بينما أفاد بأنه لا توجد خطط لعقد اجتماع أخر رفيع المستوى حيال الصفقة التجارية قد تم تحديده الأسبوع الماضي.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي تدخل في يومها الثاني على التوالي والتي أسفرت أمس الخميس عن التوصل لمسودة اتفاق حول خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد الأوروبي من المرتقب التصويت عليه من قبل البرلمان البريطاني غداً السبت، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق أيضا لانطلاق فعليات اجتماعات صندوق النقد الدولي والتي يحضرها ممثلو الصندوق وممثلو البنك الدولي في واشنطون.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.21% ليربح 3.39 نقطة ويصل إلى المستوى 1,627.55، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.57% ليربح هو الأخر 127.61 نقطة ويصل إلى المستوى 22,579.47.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.15% ليربح 5.92 نقطة ويصل إلى المستوى 3,931.14، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.15% ليربح هو الأخر 4.39 نقطة ويصل إلى المستوى 2,981.73.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.31% ليربح 82.20 نقطة ويصل إلى المستوى 26,930.69، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.17% ليربح هو الأخر 3.44 نقطة ويصل إلى المستوى 2,081.38.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.38% ليخسر 42.49 نقطة ويصل إلى المستوى 11,099.37، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.58% ليخسر هو الأخر 38.88 نقطة ويصل إلى المستوى 6,645.80.