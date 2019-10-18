شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الثالث يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 1.6% خلال الربع الثاني الماضي، متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 6.0% مقابل 6.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، وتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 6.1%.

بخلاف ذلك، فقد كشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 7.8% مقابل 7.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 5.8% مقابل 4.4% متفوقة على التوقعات عند 5.0%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.2% خلال أيلول/سبتمبر.