شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين تداولات سلبية الآن في محاولة للاقتراب من هدفنا الأول المنتظر عند 64.40، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 50.00.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 73.30 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 72.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط