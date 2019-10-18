شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر اللايتكوين للضغط على الدعم المحوري 52.00 في محاولة لكسره، مما يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد ليصل إلى 40.50، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 52.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط