شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الإيثريوم بسلبية الآن ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 149.10، مع التذكير بأهمية الثبات دون 189.90 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 160.00 والمقاومة 180.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط