شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر البتكوين تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 7736.50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 7490.00 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 8265.00 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7490.00 والمقاومة 8400.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط