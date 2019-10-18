شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب عند مستوى 59.60، يرافقه ظهور إشارات تشبع في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً حتى الآن، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي الأول عند 56.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط