شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط حول حاجز 54.00 دولار، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع واضح في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يشترط الثبات دون مستوى 54.60، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 51.80.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.80 والمقاومة 55.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط