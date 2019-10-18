شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية في محاولة للابتعاد عن مستوى 17.60، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 16.96 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 17.60 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط