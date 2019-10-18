شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية ليبدأ الضغط على مستوى 1485.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، تعززه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار تأكيد الكسر للاندفاع نحو مستوى 1447.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الاتجاه الهابط يعتمد على الثبات دون مستوى 1507.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1470.00 والمقاومة 1505.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط