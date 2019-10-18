شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على مستوى 1.2840، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 1.3180، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2840 لاستمرار الارتفاع المتوقع، واحتمالية أن نشهد تداولات قوية ومختلطة لدى أزواج الباوند اليوم، لذلك فالحذر مطلوب أثناء تداولات اليوم.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2700 والمقاومة 1.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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