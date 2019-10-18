شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 18-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية طفيفة في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار اختبار مستوى 1.1180، والذي يمثل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 1.1280، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق مستوى 1.1040.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1040 والمقاومة 1.1220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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