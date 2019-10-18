محمد بن سلمان وعباس يتفقان على إنشاء مجلس أعمال مشترك

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتفق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس على إنشاء لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشترك. ويقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاليا بزيارة إلى السعودية. Advertisements جاء الاتفاق خلال جلسة المحادثات الرسمية بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بحسب العربية نت. وجرى خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وبناءً على المحادثات التي تمت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الفلسطيني، ومحادثات مع الأمير محمد بن سلمان، واستجابة لرغبة الرئيس محمود عباس، فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.

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