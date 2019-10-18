شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً، اليوم الخميس، بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالمرتبة الممتازة.

وتعمل مؤسسة النقد بمثابة البنك المركزي الذي يدير احتياطيات مالية كبرى، وينظم عمل المصارف، وتضطلع بالقيام بأعمال مصرف الحكومة، وسك وطبع العملة الوطنية (الريال السعودي) ودعم النقد السعودي وتوطيد وتثبيت قيمته الداخلية والخارجية، إضافة إلى تقوية غطاء النقد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تشمل مهام المؤسسة، إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.

وتقوم مؤسسة النقد بمراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات التمويل، ومراقبة شركات المعلومات الائتمانية.