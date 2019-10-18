شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ياكو الطبية" توافق على نخفيض رأس المال إلى 1.7 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرت الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة ياكو الطبية، المنعقدة اليوم الخميس، الموافقة على استمرارية الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، بأن الجمعية أضافت بند تقدم به أحد المساهمين بطلب تخفيض رأس مال الشركة ، وفقاً للخطة المفصح عنها من قبل الشركة بتاريخ 25 مايو الماضي.

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وعليه، وافقت الجمعية على تخفيض رأس مال الشركة إلى 1.711 مليون دينار كويتي، بنسبة الأغلبية وهي 51.66% من رأس مال الشركة.

وكانت البيانات المالية للشركة قد أظهرت تحولاً إيجابياً في نتائج الربع الثاني من العام الجاري، مُحققة أرباح بلغت 98.98 ألف دينار، مقابل خسائر خلال الربع الثاني من 2018 بقيمة 256.38 ألف دينار.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 203.1 ألف دينار في النصف الأول من العام الجاري؛ مقابل خسائر مُقدرة بنحو 91.23 ألف دينار لنفس الفترة بالعام الماضي.