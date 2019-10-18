شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الخزف السعودي" توافق على إعادة تقييم أعمار الأصول لمعدات وآلات المصانع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة الخزف السعودي على إعادة تقييم أعمار الأصول لمعدات وآلات المصانع وذلك استناداً إلى نتائج دراسة تمت من قبل إحدى المكاتب الاستشارية.

وتتوقع الشركة، في بيان منشور لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، حدوث أثر إيجابي على النتائج المالية لعام 2019 فيما يتعلق بمصاريف إستهلاك الأصول الثابتة لكامل العام نتيجة إعادة التقييم، علما ان هذا الحدث المحاسبي لن يكون له تأثير على التدفقات النقدية للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 16.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 46.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة التراجع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى الزيادة في هامش الربح الإجمالي الناتج عن الزيادة في السعر والكمية المباعة، وانخفاض التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتنويع في المنتجات المربحه. وذلك على الرغم من الزيادة في مصروفات المبيعات والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة لارتفاع تكاليف النقل و العمالة.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 273.8 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 241.9 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 41.2 مليون مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 96.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 57.3%.