شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على طلب "صناعة الورق" تخفيض رأسمالها بنسبة 62.45% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية لصناعة الورق تخفيض رأس مالها.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد عدل توصيته بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 62.45%.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن رأس المال سيتراجع من 245 مليون ريال إلى 92 مليون ريال، لينخفض بذلك عدد الأسهم من 24.5 مليون سهم، إلى 9.2 مليون سهم.

يُذكر أن المجلس أوصى، في سبتمبر الماضي، بتخفيض رأس المال بنسبة 39.2% من 245 مليون ريال إلى 149 مليون ريال، لينخفض بذلك عدد الأسهم من 24.5 مليون سهم، إلى 14.9 مليون سهم.

وقالت الشركة إن السبب الرئيسي في تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً.

Advertisements

ونوهت الشركة إلى أنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة المالية، علماً بأن تاريخ التخفيض سيكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

والجدير بالذكر أن الشركة قامت سابقاً بتعيين شركة وساطة كابيتال كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال ، وسيتم الإعلان عن تقديم ملف تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت، في مارس الماضي، عن تشكيل فريق عمل مكون من عدد من أعضاء المجلس لدراسة خيارات إعادة هيكلة ورفع رأس مال الشركة، وعقد الفريق عدة إجتماعات ومناقشات خلال الفترة الماضية لدراسة الخيارات المتاحة أمام الشركة في تعزيز مركزها المالي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض سعر لب الورق بالسوق العالمي والإنخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية، وبالإضافة إلى أخذ مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية في فترة المقارنة.

كذلك ارتفعت الإيرادات إلى 121.8 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 114.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 52.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.