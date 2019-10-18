صادرات السعودية النفطية تستقر عند 6.88 مليون برميل يوميا في أغسطس

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية أن صادرات السعودية من النفط الخام ظلت دون تغير في آب (أغسطس) عند 6.88 مليون برميل يوميا على أساس شهري.

ووفقا لرويترز، ارتفع أيضا إنتاج المملكة من الخام بمقدار 209 آلاف برميل يوميا إلى 9.789 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس)، ذلك بعد شهر من هبوطه إلى أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2014.

وكان طلب السعودية على المنتجات النفطية زاد في آب (أغسطس) 257 ألف برميل يوميا إلى 2.792 مليون برميل يوميا، في حين زاد الحرق المباشر للخام 38 ألف برميل يوميا إلى 562 ألف برميل يوميا.

Advertisements

وأظهرت البيانات أن الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير المحلية زادت 137 ألف برميل يوميا إلى 2.574 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس).

وتقدم السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة “جودي” التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

تسعى “أوبك” إلى تعزيز الامتثال قبل الاجتماع المقبل للمنظمة لوضع سياسة الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر).

وسيراجع الاجتماع الاتفاق الحالي، الذي يدعو إلى خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار (مارس) 2020، وسط توقعات بفائض في الإمدادات العام المقبل.

تجتمع “أوبك” وحلفاؤها في فيينا في الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر)، وبحسب محمد باركيندو أمين “أوبك” فإن تعميق تخفيضات الإنتاج من بين الخيارات التي قد يتخذ الوزراء قرارا بشأنها.