شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تتلقى اتفاق "بريكست" بشكل إيجابي..و"الداو جونز" أعلى 27 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم حيث ابتهج المستثمرون بعد الإعلان عن التوصل إلى مسودة اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى استمرار تدفق نتائج الأعمال الفصلية للمزيد من الشركات.



وكانت "نتفليكس" قد كشفت عن نتائج أعمالها الفصلية وحققت إيرادات قوية وزيادة في أعداد المشتركين، بينما سجلت "آي بي إم" إيرادات دون التوقعات في الربع السنوي الثالث.



وأعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التوصل إلى مسودة اتفاق لخروج مرن من التكتل الموحد على أن يتم التصويت عليه يوم السبت في البرلمان البريطاني.



وضمن رئيس الوزراء "بوريس جونسون" عدم تأجيل الاتحاد الأوروبي لـ"بريكست" حال رفض الاتفاق المشار إليه، وهو ما يعني إمكانية خروج لندن دون صفقة.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال سبتمبر/أيلول، وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة بأربعة آلاف إلى 214 ألفاً خلال الأسبوع الماضي، فيما سجلت تصاريح البناء قراءة أعلى من التوقعات عند 1.39 مليون.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 1.1% وأغلق عند 53.93 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.1 دولار وأقل سعر عند 52.6 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.8% إلى 59.91 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.04 دولار وأقل سعر عند 58.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 27026 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27112 نقطة وأقل مستوى عند 26970 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 8156 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8183 نقطة وأقل مستوى عند 8131 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 2998 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3008 نقاط وأقل مستوى عند 2991 نقطة.