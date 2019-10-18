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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 1% بعد صدور بيانات أمريكية سلبية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم مدعومة بالطلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن عقب صدور بيانات حكومية ضعيفة في الولايات المتحدة فضلا عن الشكوك المحيطة بـ"بريكست".
وأظهرت بيانات حكومية انخفاض الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.4% في شهر سبتمبر/أيلول، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أبريل/نيسان، كما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة بنحو أربعة آلاف إلى 214 ألفا خلال الأسبوع الماضي.
وكانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعلنا اليوم التوصل إلى مسودة اتفاق لخروج مرن من التكتل الموحد، وهو اتفاق لا يزال في حاجة موافقة البرلمان البريطاني.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.1% إلى 17.612 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.665 دولار وأقل سعر عند 17.33 دولار.
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