شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتداول على نغمة إيجابية بعد الاتفاق على مسودة "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم في اعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مسودة الخروج "بريكست".



وكشفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن إبرام مسودة اتفاق خروج مرن من التكتل الموحد على أن تحتفظ لندن بالبقاء ضمن الاتحاد الجمركي وحل مسألة الحدود الأيرلندية.



وعلق رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" على هذا الحدث قائلا إنه اتفاق عظيم يعكس الإرادة من الطرفين لتذليل العقبات وتجاوزها، فيما وصفه رئيس المفوضية الأوروبية بالعادل.

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ورغم الحالة الإيجابية والتفاؤل الذي ساد الأسواق بعد الإعلان عن مسودة اتفاق "بريكست"، إلا أن هناك عقبة كبيرة في طريقه تنفيذه وهي البرلمان البريطاني.



ومن المنتظر عقد البرلمان البريطاني جلسة تصويت يوم السبت القادم من أجل النظر في تمرير أو رفض مسودة اتفاق "بريكست".



وكشفت بيانات حكومية اليوم أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة استقرت الشهر الماضي دون تغيير بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.1%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2875، وسجل أعلى سعر عند 1.2987 وأقل سعر عند 1.2749.