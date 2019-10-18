شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نتفليكس" يرتفع بنحو 3% بعد زيادة عدد المشتركين حول العالم في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "نتفليكس" خلال تعاملات اليوم بعد إعلان شركة العروض الحصرية والأفلام السينمائية عن نتائج أعمال قوية فاقت توقعات المحللين في الربع السنوي الثالث.



وسجلت ""نتفليكس" أرباحا قدرها 1.47 دولار للسهم في الربع الثالث مقارنة بتوقعات أشارت إلى 1.04 دولار للسهم، كما ارتفعت الإيرادات الفصلية إلى 5.24 مليار دولار بينما توقع محللون 5.25 مليار دولار.

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وقفز عدد مشتركي شركة "نتفليكس" على الصعيد العالمي بنحو 6.26 مليون مشترك مقابل توقعات بإضافة 6.05 مليون مشترك، في حين أضافت الشركة 517 ألف مشترك أمريكي خلال الربع الثالث دون توقعات بإضافة 802 ألفاً.



وبالنسبة للربع الرابع، تتوقع "نتفليكس" تحقيق أرباح قدرها 51 سنتاً للسهم وإيرادات عند5.4 مليار دولار مع إضافة 7.6 مليون مشترك.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "نتفليكس" بحلول الساعة 18:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 294.06 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 308.7 دولار وأقل سعر عند 288.3 دولار.