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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوى إغلاق في أسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوع بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى القلق بشأن "بريكست".
ورغم التوصل إلى مسودة اتفاق حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي اليوم، إلا أن الشكوك لدى المستثمرين لدى تتلاشى في ظل انتظار جلسة تصويت على هذه المسودة يوم السبت القادم مع توقعات برفضها.
وطالب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" مشرعي البرلمان بتمرير صفقة "بريكست" من أجل الالتفات إلى أولويات أخرى كحماية المجتمع من جرائم العنف وتحسين مستوى المعيشة وحماية البيئة.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.
وفي ختام تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 1498.3 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1501.1 دولار وأقل سعر عند 1487 دولارا.
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