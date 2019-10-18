شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع متأثراً بصدور بيانات ضعيفة وشكوك بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم متأثراً بصدور بيانات اقتصادية ضعيفة بالإضافة إلى القلق المحيط بإمكانية تمرير اتفاق "بريكست" عبر البرلمان البريطاني.



كانت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعلنا التوصل إلى مسودة اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفي جعبتها اتفاق يحول دون تضرر اقتصادها بشكل كبير.



ووصف رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" هذا الاتفاق بالعظيم داعياً برلمان بلاده للموافقة عليه من أجل التركيز على أولويات أخرى كتحسين ظروف المعيشة وحماية البيئة والمجتمع من جرائم العنف.

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وسوف يصوت البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق يوم السبت المقبل وسط توقعات برفضها مما يؤدي إلى تفاقم الأمور وزيادة الاحتمالات بشأن "بريكست" دون اتفاق.



وكشفت بيانات حكومية أن الإنتاج الصناعي الأمريكي انخفض بنسبة 0.4% خلال سبتمبر/أيلول، كما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.