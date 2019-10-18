شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آي بي إم" يهبط 5.7%عقب بيانات فصلية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آي بي إم" التكنولوجية خلال تعاملات الخميس في أعقاب إعلان الشركة عن نتائج مالية أضعف من التوقعات خلال الربع السنوي الثالث من العام الجاري.



وسجلت الشركة أرباحا بنحو 1.67 مليار دولار أو ما يعادل 1.87 دولار للسهم في الربع الثالث من 2.69 مليار دولار أو ما يعادل 2.94 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.



وسجلت الأرباح المعدلة 2.68 دولار للسهم خلال نفس الفترة، في حين توقعت الأسواق تحقيق "آي بي إم" لأرباح معدلة عند 2.66 دولار للسهم.

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وانخفضت الإيرادات الفصلية للشركة إلى 18.03 مليار دولار خلال الربع الثالث من 18.76 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2018، في حين توقع محللون إيرادات عند 18.23 مليار دولار.



وحققت "آي بي إم" إيرادات من خدماتها التكنولوجية العالمية بحوالي 6.7 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الماضي مقارنة بـ6.77 مليار دولار توقعها المحللون.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "آي بي إم" بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.7% إلى 134 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 136 دولارا وأقل سعر عند 132.9 دولار.