شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" ينخفض 1% بعد زيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم متأثرة ببيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت زيادة كبيرة أعلى من التوقعات في الأسبوع الماضي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 9.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات التي أشارت إلى زيادة بأربعة ملايين برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بياناته غير الرسمية عن زيادة مخزون الخام في البلاد بحوالي 10.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.

Advertisements



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجع "ويست تكساس" عقود تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 16:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 53.03 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.4 دولار وأقل سعر عند 52.6 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 1% إلى 58.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 59.4 دولار وأقل سعر عند 58.6 دولار.