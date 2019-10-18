شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب بيانات البطالة غير المتوقعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تداولات اليوم في أعقاب صدور بيانات حكومية قوية بالإضافة إلى التفاؤل عقب الإعلان عن مسودة اتفاق "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري نتيجة ما وصفه بضغوط متواصلة على الأسواق على رأسها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين ومخاطر عدم اليقين المحيطة بـ"بريكست".

Advertisements



ومع ذلك، أعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم التوصل إلى مسودة اتفاق لخروج لندن بشكل مرن من التكتل الموحد، ومن المنتظر التصويت عليها في البرلمان البريطاني يوم السبت القادم.



وكشفت بيانات حكومية أن الاقتصاد الأسترالي أضاف 14.7 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 15.3 ألف وظيفة، ورغم ذلك، ركزت الأسواق على انخفاض معدل البطالة إلى 5.2% بينما توقع محللون استقرارها عند 5.3%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 0.6828، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6834 وأقل سعر عند 0.6753.