شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض لكنه لا يزال قرب أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف، ورغم ذلك، فإن المعدن الصناعي لا يزال قرب أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق.



يأتي ذلك وسط تفاؤل في الأسواق حيال الاقتصاد العالمي في أعقاب الاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والصين والكشف عن مسودة اتفاق "بريكست".



كانت أمريكا والصين قد توصلتا إلى اتفاق تجاري جزئي يوم الجمعة الماضي على أن يكون بمثابة هدنة وتمهيد لمفاوضات مكثفة من أجل إبرام اتفاق نهائي.

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وعلاوة على ذلك، كشفت بريطانيا والمملكة المتحدة اليوم عن التوصل إلى مسودة لاتفاق حول الخروج من التكتل الموحد.



وتنتظر هذه المسودة موافقة البرلمان البريطاني الذي أعرب مشرعون به عن رفضهم للمقترحات وسط شكوك بشأن تمريره واحتمالية تنفيذ "بريكست" دون اتفاق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم بحلول الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1727.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 1750 دولارا وأقل سعر عند 1721 دولاراً.