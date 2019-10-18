شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية عقب الإعلان عن اتفاق مبدئي بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف في أعقاب الإعلان عن اتفاق مبدئي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول "بريكست.



وكشفت بيانات حكومية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بأربعة آلاف طلب إلى 214 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



وسجلت تصاريح البناء في الولايات المتحدة 1.93 مليون تصريح في الشهر الماضي، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% خلال سبتمبر/أيلول.

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وأعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم صياغة مسودة اتفاق خروج لندن من التكتل الموحد، وسوف تذهب المسودة إلى البرلمان البريطاني للتصويت عليها يوم السبت.



ودعا رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" برلمان بلاده للموافقة على هذه المسودة والتي يراها بمثابة اتفاق عظيم مع بروكسل.



وأوضح "جونسون" بأنه يجب تنفيذ "بريكست" بالاتفاق الذي تم التوصل إليه كي تركز بلاده على أولويات أخرى كحماية البيئة وحماية المجتمع من جرائم العنف وتحسين أحوال المعيشة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 27013 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 8143 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 2999 نقطة.