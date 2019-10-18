شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من 9 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة في بياناتها الرسمية زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 9.3 مليون برميل إلى إجمالي 434.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى زيادة قدرها أربعة ملايين برميل.
على النقيض، تراجعت مخزون البنزين 2.6 مليون برميل إلى 226.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزون المقطرات بـ3.8 مليون برميل إلى 123.5 مليون برميل.
وتجدر الإشارة إلى أن معهد البترول الأمريكي أفاد أمس في بيانات غير رسمية ارتفاع مخزونات الخام بحوالي 10.5 مليون برميل خلال نفس الفترة.
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