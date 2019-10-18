شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يحافظ على ارتفاعه قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت النفط الخام على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،ويظل الارتفاع محدودا بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي زيادة فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة فاقت توقعات الخبراء خلال الأسبوع الماضي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 12:50بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.93$، بعدما سجل أعلى مستوي 53.30$ ،وأدنى مستوي 52.80$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات يوم الأمس مرتفعا بنسبة 0.25% ،فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد تعليقات المدير التنفيذي لمنظمة أوبك.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 10.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 11 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 426 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 16 آب/أغسطس الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك ومنتج للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.7 مليون برميل ، فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي فقد زاد الأسبوع السابق بمقدار 200ألف برميل يوميا، ليرتفع الإجمالي إلى مستوي 12.6 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.