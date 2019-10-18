شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين وسط معنويات مرتفعة فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ، مع تسارع عمليات شراء العملات الأوروبية اليورو والجنيه الإسترليني ،وسط معنويات مرتفعة تسيطر على المستثمرين ،عقب الأنباء عن اتفاق مبدئي حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % إلى مستوى 97.50 نقطة الأدنى منذ 23 آب/أغسطس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.11 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية و الثانوية.

زادت عمليات شراء عملات اليورو والجنيه الإسترلينيمقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس ،وسط معنويات مرتفعة تسيطر على معظم المستثمرين فى أوروبا ،خاصة عقب الأنباء عن توصل الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية لاتفاق مبدئي حول الانفصال.

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أعلن رئيس المفوضية الأوروبية " جان كلود يونكر" يوم الخميس التوصل لاتفاق نهائي حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،وذلك عقب مفاوضات مكثفة أجريت الساعات الأخيرة بين المفاوضون من بريطانيا وأوروبا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني"بوريس جونسون" التوصل لمسودة الاتفاق ، من المقرر طرحها على زعماء الاتحاد الأوروبي فى قمتهم اليوم الخميس و غدا الجمعة فى بروكسيل ،ثم البرلمان البريطاني فى نهاية الأسبوع.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن مخرجات القطاعات الصناعية خلال أيلول/سبتمبر ،والتي تمثل نحو 25% من قوة النشاط الاقتصادي فى البلاد ، ضعف تلك البيانات سوف توسع من خسائر العملة الأمريكية .

يصدر بحلول الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع انكماش بمعدل 0.1 % خلال أيلول/سبتمبر من نمو بمعدل 0.6 % في آب/أغسطس ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 77.7% من 77.9% بالقراءة السابقة.