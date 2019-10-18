شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 3.15 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، ومازال السهم يتداول اسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 3 ريال كمستوى اول ثم 2.85 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.25 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.08 وبين مستوى المقاومة هو 3.20 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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