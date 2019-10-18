شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 15.50 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 15.80 ريال، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 14.80 ريال مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 16 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.27 ريال وبين مستوى المقاومة هو 15.64 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط