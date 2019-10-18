شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.893 ريال، مصحوبا بتدني ملحوظ لكميات التداول، كما تراجع السهم مخترقا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.82 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.94 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.88 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط