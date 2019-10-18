شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع وتراجع خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1.82 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.85 ريال، مما يعد إشارة سلبية، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما قد يضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم التالي عند 1.70 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.90 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.79 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط