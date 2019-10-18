شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 2.72 ريال، مخترقا بذلك هدفه السعري المتوقع عند 2.75 ريال، والذي يعد مستوى الدعم السابق، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 2.50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.80 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.59 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.78 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط