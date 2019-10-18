شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 29 فلس، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، وفي ظل استمرار تدني كميات التداول، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 29 فلس، فانه سيواصل تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 25 فلس، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.80 بينما مستوى المقاومة هو 29.20 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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