شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي (KIB) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 272 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 275 فلس، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 292 فلس.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 268 بينما مستوى المقاومة هو 275 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر بنك الكويت الدولي (KIB) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 17-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.