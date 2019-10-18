شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الدولي (KIB) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 272 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 275 فلس، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى مقاومته المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 292 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 268 بينما مستوى المقاومة هو 275 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد