شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، وهو ما دلت عليه القناة السعرية الهابطة، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 753 فلس، ليستقر بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 720 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 780 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 748 بينما مستوى المقاومة هو 758 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط