شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية للإستثمار البترولي (GPI) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 18.50 فلس، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال الجلسة، حيث سجل انخفاض بلغ 15.50 فلس، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 20 فلس، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم التالي عند 15 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 17 بينما مستوى المقاومة هو 20 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط