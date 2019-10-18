شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 25.80 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 27 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 23 فلس مرة أخرى، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 27 فلس.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25 بينما مستوى المقاومة هو 26 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة العربية العقارية (ARABREC) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 17-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.