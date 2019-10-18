شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 17-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 25.80 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 27 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 23 فلس مرة أخرى، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 27 فلس.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25 بينما مستوى المقاومة هو 26 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط