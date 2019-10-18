1.8 مليون زيارة لـ «دبي باركس» في 9 شهور

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أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتيمنتس» أن «دبي باركس آند ريزورتس»، نجحت في استقطاب ما يزيد على 1.80 مليون زيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، أكثر من 42% منها من الأسواق الدولية، مقارنة ب 40% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

استقطبت «دبي باركس آند ريزورتس» في الربع الثالث من العام 2019، نحو 401 ألف زيارة، مقارنة ب501 ألف زيارة للفترة نفسها من العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى انخفاض عدد الزيارات من السوق المحلي. وهو أمر، كما ذكرنا مسبقاً، معتاد بالنسبة لوجهة مثل «دبي باركس آند ريزورتس» في عامها الثاني الكامل من عمليات التشغيل.

وقال محمد الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «دي اكس بي انترتينمينتس»: تمكنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام من استقطاب أكثر من 1.80 مليون زيارة إلى دبي «باركس آند ريزورتس»، والأهم من ذلك، فإننا نواصل المضي قدماً في تحقيق استراتيجيتنا لتحويل مزيج الزوار لمصلحة المزيد من الزوار الدوليين مع 42% من الزيارات القادمة الآن من الأسواق الدولية.

وأضاف محمد الملا: من جانب آخر، حافظ فندق لابيتا على معدل إشغال بلغ 60% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

واستطرد الملا قائلاً: نواصل تلقي صدى إيجابي لأصولنا الرئيسية؛ إذ حصل منتزه موشنجيت دبي على جائزة أفضل منتزه ترفيهي في دولة الإمارات، فيما حصلت حديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتر بارك على جائزة أفضل حديقة مائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جوائز تايم آوت دبي كيدز 2019.

واختتم الملا تصريحه قائلاً: بالنظر إلى المستقبل، فإننا على أتم الاستعداد للربع الرابع من العام 2019، ولا سيما مع تخطيطنا لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري.