«إكسبو 2020» المدينة الأذكى تترقـب 25 مليـون زائر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة «أسوشيتد برس»، إن دبي تراهن على معرض «إكسبو 2020» لجذب 25 مليون دولار، وتشجيع الأعمال وتحفيز المزيد من التطوير في المدينة المحطِّمة للأرقام القياسية؛ كونها تضم أطول مبنى في العالم، وأكثر المطارات ازدحاماً.

وفي وسط موقع «إكسبو 2020 دبي»، الذي يضم استثمارات بمليارات الدولارات، ويفتتح بعد عام من الآن، تقع «قبة الوصل» وهي هيكل ضخم يبلغ ارتفاعه 65 متراً ستعرض عليه مقاطع فيديو وتصميمات عن المعرض، في حين أن «جناح الاستدامة» الذي يسترجع في تصميمه أبراج معرض نيويورك العالمي في عام 1964، مغطى بالألواح الشمسية، ومحاط ب«أشجار الطاقة». كما ستقوم فرق التشييد أيضاً ببناء شبكة من الطرق، وأخرى متصلة بخط مترو دبي.

وقال طارق أوليفيرا شاييا، مدير مجلس الإدارة، كبير المشاركين الدوليين لفريق إكسبو دبي: «نحن نبني مدينة، وليس فقط موقعاً لاستضافة إكسبو. هذه مدينة وستكون واحدة من أذكى المدن في العالم». (أ.ب)

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