أجواء تفاؤل بـ «الخروج البريطاني» تعم الأسواق العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة أمس الخميس، بعد أن أبدى المستثمرون ارتياحاً لنتائج أرباح الشركات القوية مثل «نتفلكس»، وارتفعت معنويات السوق بعد الأنباء حول توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع مؤشر داو جونز 71 نقطة، أو 0.3%. كما ارتفع مؤشرستاندرد آند بورز بنسبة 0.4%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.6%.

قفزت أسهم «نتفلكس» بنسبة 6% بعد تحقيقها أرباحاً فاقت توقعات المحللين. وأبلغت الشركة عن زيادة أكبر من المتوقع في عدد المشتركين الدوليين، مما أدى إلى التخفيف من مشكلة كبيرة في عدد المشتركين المحليين.

وارتفعت الأسواق وفقاً لتقارير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أزالت الصفقة بعض عدم اليقين لدى المستثمرين وسط مخاوف متزايدة بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

وأكدت الصين أمس أنه يتعين على الولايات المتحدة إلغاء التعريفات حتى يتسنى للبلدين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التجارة.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة أمس الخميس في ظل توتر المستثمرين قبيل قمة للاتحاد الأوروبي تستمر يومين ستركز على جهود اللحظات الأخيرة لإبرام اتفاق بشأن خروج بريطانيا من التكتل.

وكان مؤشر ستوكس منخفضاً 0.2 بالمئة مع تراجع جميع البورصات الرئيسية.

وكان مؤشر فاينناشال تايمز 100 في لندن هو الوحيد الذي لم يطرأ عليه تغير يذكر، إذ استفادت أسهم الشركات التي تعتمد بكثافة على التصدير من ضعف في الجنيه الإسترليني.

وتراجع سهم مجموعة فاورسيا الفرنسية لمكونات السيارات 5.3 بالمئة بعد أن سجلت مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثالث.

وقفز سهم إريكسون حوالي سبعة بالمئة بعد أن سجلت شركة تصنيع معدات الاتصالات أرباحاً أساسية فصلية جاءت أفضل من التوقعات بكثير ورفعت هدف مبيعاتها لعام 2020.

وسجلت أسهم شركات التعدين التراجع الأكثر حدة بين القطاعات الأوروبية، إذ انخفضت 1.3 بالمئة.

وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكاي بسبب جني الأرباح أمس الخميس، وذلك بعد يوم من ارتفاعه لأعلى مستوياته في أكثر من عشرة أشهر في ظل ترقب المستثمرين لمؤشرات على إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض مؤشر نيكاي 0.1 بالمئة إلى 22451.86 نقطة متماسكاً داخل نطاق ضيق قرب أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الذي بلغه أمس الأول الأربعاء، بينما تراجع مؤشر توبكس 0.45 بالمئة إلى 1624.16 نقطة.

وقال محللون إن بعض المستثمرين جنوا أرباحاً بعد الارتفاع الذي حدث في الآونة الأخيرة وقبيل موسم الإعلان عن أرباح نصف العام في اليابان.

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، مقتفية أثر نظيراتها في وول ستريت وكذلك إيه.إس.إم.إل الهولندية، التي تراجعت 4.5 بالمئة، إذ باع المستثمرون السهم لجني الأرباح بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات أرباحاً أفضل من المتوقع أمس الأربعاء. ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.6 بالمئة وتراجع سهم سكرين هولدنجز 1.4 بالمئة.

وصعد سهم موراتا للتصنيع 1.1 بالمئة بعد أن قال رئيسها التنفيذي تسونيو موراتا لصحيفة نيكي اليومية إن سوق المكونات الإلكترونية في طريقها للتحسن مما يثير الآمال في أن الصناعة ربما تخرج من تباطؤ استمر عاماً.

وتراجع سهم سوبارو 0.5 بالمئة بعد قالت شركة تصنيع السيارات إنها ستوقف الإنتاج في مصنع جونما حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول بسبب اضطرابات في الإمدادات ناجمة عن الإعصار هاجيبيس.