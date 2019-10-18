«دبي للإنترنت» تحتضن نخبة من شركات التكنولوجيا الروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت أن تنامي وجود الشركات الروسية في مدينة دبي للإنترنت هو انعكاس للتطور المستمر الذي تشهده العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، الأمر الذي يشكل محركاً رئيسياً لتعزيز الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية بين البلدين.

جاء التصريح عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدولة، والتي تدعم جهود مدينة دبي للإنترنت المتواصلة لاستقطاب الشركات الروسية المتخصصة في مجال التكنولوجيا وتوسعة نطاق أعمالها في المنطقة.

وشهد عدد الشركات الروسية التي تتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقراً لها نمواً مستمراً، ومنها «كاسبرسكي» و»إن سي سي جروب»، والتي تقدم ابتكاراتها عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً بالأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وصولاً إلى تقنيات الواقع المعزز، والواقع الافتراضي وتطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي.