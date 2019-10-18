79224 رخصة تجارية مجددة في أبوظبي خلال 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد الرخص التجارية المجددة في أبوظبي 79224 رخصة خلال عام 2018، وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي.

ووصل عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة خلال العام الماضي 11249 رخصة في حين وصل عدد الرخص الملغاة 3867 رخصة.

وأكد مركز إحصاء أبوظبي أن الإمارة تميزت خلال السنوات الأخيرة بتجربة استثمارية جعلتها مقصداً للشركات العالمية الكبرى، حيث تبنت الحكومة خطة طويلة المدى، لتسهيل عملية التحول الاقتصادي، بهدف خلق بيئة أعمال مثالية، والحد من الاعتماد على قطاع النفط والتركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة.

وعرض مركز الإحصاء في نشرته السنوية مسيرة نشاط حركة الطيران عبر مطارات أبوظبي، حيث تم تسجيل 160081 حركة طيران خلال العام الماضي.

ووصل عدد المسافرين جواً من خلال مطارات أبوظبي إلى 21.411 مليون مسافر خلال 2018 منهم 10.678 مليون قادم ونحو 10.73 مليون مغادر. (وام)